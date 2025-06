Aveva solo 37 anni l’uomo trovato senza vita nel torrente Cervo. Era andato su una spiaggetta per godersi la giornata di sole: improvvisamente gli amici non l’hanno più visto.

Aveva solo 37 anni l’uomo trovato senza vita nel torrente Cervo

era andato al torrente con gli amici, sfruttando la calda giornata di inizio giugno. Aveva soltanto 37 anni Happines Eiyegbenin, per gli amici semplicemente “Happy”, l’uomo morto annegato nel torrente Cervo.

Quando è stato trovato, verso le 18 di domenica, non c’era ormai più niente da fare per questo 37enne di origine nigeriana che da 8 anni viveva e lavorava nel Biellese. Giaceva ormai privo di vita nelle acque del torrente, tra Vigliano e Candelo, in un punto che raggiunge la profondità di circa quattro metri. Lo riporta La Provincia di Biella.

Molto probabilmente il giovane uomo è scivolato accidentalmente in acqua e non è più riuscito a tornare a galla, anche perché non sapeva nuotare.

Un momento di svago finito in tragedia

L’altro pomeriggio aveva raggiunto una spiaggetta sul torrente per godersi la giornata di sole insieme ad alcuni amici. Sono stati proprio loro, non vedendolo più, ad allertare le forze dell’ordine. Le ricerche hanno visto coinvolti carabinieri e vigili del fuoco, sono stati impiegati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero.

Purtroppo però, quando è stato individuato, era troppo tardi. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per annegamento.

Uno straniero integrato e benvoluto

La notizia della morte di Happines è stata un colpo durissimo per le tante persone che lo apprezzavano e gli volevano bene. Giunto nel Biellese otto anni, dopo aver attraversato il Mediterraneo fa su un’imbarcazione di fortuna, il 37enne si era perfettamente integrato. Lavorava per la E20progetti, società per la quale si occupava prevalentemente dell’allestimento di mostre.

