Avvocata muore a soli 47 anni, una comunità in lutto. Lucia Della Valle lascia la mamma e la sorella. Martedì si celebra il funerale.

Sarà celebrato martedì 7 gennaio il funerale di Lucia Della Valle, morta a soli 47 anni. La donna era un noto avvocato, così come il padre Marino, deceduto nel 2004. La donna da tempo combatteva contro una malattia, che alla fine ha avuto la meglio. In lutto la comunità di Vigliano Biellese, dove risiedeva. Ma in realtà era ben conosciuta fuori dalla provincia, grazie soprattutto alla sua professione. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Martedì il funerale

Lucia Della Valle si è spenta nella giornata di venerdì. A dare il triste annuncio sono la mamma Gabriella e la sorella Sara, con Massimiliano. Il rosario sarà recitato nella gionata di domani, lunedì 6 gennaio, alle 16 nella chiesa parocchiale dell’Assunta di Vigliano. E sempre nella parrocchiale martedì 7 gennaio alle 10.30 sarà celebrato il funerale.

