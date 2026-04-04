Avvocati della provincia in lutto per un collega morto a 45 anni. Oggi il funerale di Daniele Marcello, stroncato in poco tempo da una malattia.

Avvocati della provincia in lutto per un collega morto a 45 anni

Si celebrano nella mattinata di oggi, sabato 4 aprile, alle 11.30 nella chiesa dei Cappuccini a Vercelli, i funerali di Daniele Marcello, avvocato civilista scomparso prematuramente all’età di 45 anni.

Il professionista si è spento all’ospedale Sant’Andrea, dove era ricoverato a causa dell’aggravarsi di una patologia scoperta di recente e rivelatasi purtroppo fatale. La notizia ha colpito profondamente il mondo dell’avvocatura in tutta la provincia.

Una persona solare

Originario e cresciuto nel rione Cappuccini, Marcello viene ricordato da chi lo conosceva come una persona solare e legata al proprio quartiere. Lascia i genitori Paola e Giovanni, la compagna Sara e la nonna Mirella. Nella giornata di ieri, venerdì, era stato recitato il rosario sempre nella chiesa dei Cappuccini, oggi l’ultimo saluto.

Dopo il liceo classico Lagrangia, si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Milano, intraprendendo poi la carriera forense nel campo del diritto civile, con particolare attenzione al diritto di famiglia e alla tutela dei malati. Negli anni aveva sviluppato competenze anche nel settore agroalimentare, fino a diventare nel 2021 vice coordinatore dell’Osservatorio del Diritto agroalimentare e vitivinicolo.

Il cordoglio della Camera civile

Il ricordo dei colleghi è quello di un professionista preparato e stimato. Dalla Camera civile di Vercelli è arrivato un messaggio di cordoglio: «Con profonda commozione, ci uniamo al dolore della famiglia Marcello per la prematura perdita del caro amico e collega».

Nel 2014 aveva anche preso parte alla vita politica cittadina, candidandosi con la lista civica SiAmo Vercelli, esperienza vissuta con entusiasmo e spirito propositivo.

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