Avvocato morto improvvisamente a 48 anni, oggi l’addio

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, il duomo di Biella accoglie familiari, amici e colleghi per l’ultimo saluto all’avvocato Andrea Bindi, scomparso improvvisamente venerdì sera durante una breve vacanza a Pila, in Valle d’Aosta. Alle 10 la città si stringe attorno alla moglie Marika e alla piccola Corinna in questo momento di dolore. Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

Bindi, che aveva compiuto 48 anni lo scorso novembre, si era concesso qualche giorno di riposo sulla neve approfittando del ponte di Carnevale. Il rientro a Biella era previsto a metà settimana. Un’agenda ordinaria, spezzata però da un evento improvviso e drammatico.

Venerdì il malore fatale

Il malore si è manifestato nella serata di venerdì, mentre si trovava nell’alloggio di Pila insieme alla moglie e alla figlia. Un medico che risiedeva nello stesso condominio è intervenuto immediatamente, allertato dalla situazione. Sono state avviate le manovre di rianimazione, con l’utilizzo del defibrillatore e la somministrazione di adrenalina nel tentativo di riattivare il cuore.

Poco dopo sono giunti anche i sanitari del 118, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Un infarto fulminante non ha purtroppo lasciato scampo al professionista.

Una persona conosciuta

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente negli ambienti giudiziari biellesi, dove l’avvocato era conosciuto e apprezzato. Professionista impegnato prevalentemente nel diritto civile, aveva costruito nel tempo una solida reputazione. Assieme ad alcuni colleghi aveva di recente formato una specifica commissione per i diritti degli animali nell’Ordine degli avvocati di Biella.

Negli ultimi anni aveva affiancato all’attività forense anche l’impegno politico. Iscritto a Fratelli d’Italia, si era candidato alle elezioni comunali e a quelle di quartiere nella lista “Identità e Territorio”.

