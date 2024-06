Bagno vietato alle cassiere del market: “Avete rotto, fatevela addosso”. L’audio registrato in un punto vendita di Brandizzo sta diventando virale in tutta Italia.

Bagno vietato alle cassiere del market: “Avete rotto, fatevela addosso”

Troppe spesso cassiere in bagno, secondo la direttrice del punto vendita. Che sbotta e mette le cose in chiaro in una riunione che qualcuno ha però registrato. E così il caso del bagno vietato al punto vendita Md di Brandizzo, nel Torinese, sta diventando un caso nazionale.

Tant’è che nella mattinata di ieri è andata in scena la protesta pacifica dei sindacati e lavoratori del supermercato. Si parla di mancato rispetto dei diritti dei dipendenti del punto vendita.

Una situazione descritta da un messaggio audio condiviso sulla chat aziendale, diventato virale su social e portali di informazione in queste ore, in cui la direttrice “invita” le cassiere a “farsela addosso” piuttosto che andare “troppo spesso” in bagno. I colleghi di NewPrima hanno pubblicato l’audio della famosa riunione.

La protesta sindacale

E la questione dei bagni sarebbe la punta di un iceberg più grande. A fare il quadro della situazione sono i sindacalisti Uil e Uil Tucs Ivrea e Canavese che descrivono una situazione insostenibile per lavoratori tra “vessazioni” e problemi di vario genere. Ne danno conto i colleghi di Prima Chivasso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook