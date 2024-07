Bambina di 11 anni muore dopo una biopsia polmonare. E’ accaduto al Regina Margherita: Elena è entrata in coma dopo l’intervento e non si è più svegliata.

Bambina di 11 anni muore dopo una biopsia polmonare

Si chiamava Elena Agiurgioaie, ed era una bambina di appena 11 anni. E’ morta l’altro giorno all’ospedale Regina Margherita di Torino. La piccola, residente a Chieri, era stata ricoverata per sottoporsi a una biopsia ai polmoni, un esame necessario per diagnosticare una possibile patologia tumorale.

L’intervento e il coma

Negli ultimi mesi, Elena aveva manifestato una tosse persistente, senza altri sintomi apparenti. I genitori, preoccupati per la condizione della figlia, si erano inizialmente rivolti al pediatra e poi all’ospedale di Chieri. Vista l’assenza di miglioramenti, era stato deciso di procedere con una biopsia presso il rinomato ospedale torinese per escludere o confermare la presenza di un tumore polmonare.

Come riporta Prima Torino, durante l’intervento tuttavia qualcosa è andato storto, e la bambina è entrata in coma. Nonostante le cure costanti dei medici, Elena non si è mai più risvegliata e alla fine ne è stato dichiarato il decesso.

Inchiesta per omicidio colposo

La tragedia ha scosso profondamente la famiglia di Elena. Il funerale della piccola era già stato organizzato per il 24 luglio. Tuttavia, dopo aver presentato un esposto ai Carabinieri per chiarire le circostanze del decesso, le esequie sono state rinviate per permettere l’autopsia.

L’ospedale Regina Margherita ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti. La procura di Torino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati specifici.

