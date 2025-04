Bambina di dieci anni morsa al petto da un cane. Stava passeggiando con la madre. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale.

Ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale una bamdina di dieci anni che nella mattinata di ieri, domenica 6 aprile, è stata morsicata da un cane. Il fatto è avvenuto a Sordevolo, nel Biellese. La bambina stava camminando insieme alla mamma, quando improvvisamente il cane si è avvicinato e ha morso la piccola al petto. Lo riportano i colleghi de La Provincia d9i Biella.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Andorno Micca e l’ambulanza del 118. I sanitari hanno fornito le prime cure alla bambina direttamente sul luogo dell’incidente, per poi trasportarla in ospedale per ulteriori controlli.

La bambina non è grave

Fortunatamente, stando alle prime informazioni, le condizioni della bambina non sarebbero gravi. L’animale evidentemente non era controllato dal padrone, che è risultato essere un uomo nato nel 1956 e residente nella zona.

