Urta bimba di 5 anni con lo specchietto dell’auto e fugge: rintracciato

Una bambina di 5 anni è stata urtata da un’automobile, e il conducente ha proseguito senza prestare soccorso alla piccola. E’ accaduto nei giorni scorsi a Grugliasco, nei pressi del mercato rionale. Alla guida della vettura (una Lancia Y rossa) c’era un uomo di 83 anni, che dopo l’impatto non si è fermato a prestare soccorso.

Secondo la ricostruzione della polizia locale di Grugliasco, la bambina stava attraversando la strada, fuori dalle strisce pedonali, probabilmente per raggiungere la madre nei pressi dell’ufficio postale. L’uomo, che procedeva in direzione Torino, non si sarebbe accorto della piccola, spuntata tra i furgoni parcheggiati lungo il corso per il mercato settimanale.

Lo specchietto retrovisore dell’auto ha colpito la bambina alla testa, facendola cadere a terra. Il vetro si è staccato. Il conducente non si è fermato e ha proseguito la marcia.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Diversi passanti si sono subito avvicinati per aiutare la bambina, mentre venivano allertati i soccorsi del 118. L’ambulanza ha trasportato la piccola all’ospedale di Rivoli in codice giallo, ma fortunatamente la prognosi è di pochi giorni.

Intanto la polizia locale ha avviato immediatamente le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei varchi di accesso e uscita della città.

Grazie a questi elementi, gli agenti sono riusciti a risalire in breve tempo alla targa della vettura e all’identità del conducente, un anziano residente in città. L’uomo è stato raggiunto a casa meno di cinque ore dopo l’incidente. Per l’anziano automobilista si profila ora una denuncia per omissione di soccorso, come previsto dall’articolo 189 del Codice della strada. Le autorità stanno completando le verifiche per definire la responsabilità dell’accaduto.

