Bambino di 8 anni ferito in un incidente: viaggiava in scooter con il padre. Scontro con un’auto, interviene l’elisoccorso.

Momenti di paura nella giornata di ieri, mercoledì 5 marzo, per un incidente che che ha coinvolto un padre e il suo bambino, entrambi a bordo di uno scooter. E’ accaduto in mattinata in piazza Lazio, a Vercelli.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine: si è comunque trattato di uno scontro tra lo scooter e un’autovettura.

Arriva l’elicottero del 118

Il bambino di 8 anni che si trovava sul motorino condotto dal padre è rimasto ferito nell’impatto, al punto che è stato necessario il trasportato in elicottero al regina Margherita di Torino. Il codice dell’intevento di soccorso è giallo. Il psdre invece non ha riportato danni sensibili.

Foto d’archivio

