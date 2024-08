Scontro tra moto e scooter: morti un giovane di 24 anni e una donna di 56. Si è trattato di un impatto frontale, entrambi stavano andando al lavoro.

Erano entrambi in viaggio di prima mattina per andare al lavoro. La donna su uno scooter elettrico diretta alla Sogin di Saluggia, il giovane su una Ducati Monster verso la Luxottica di Lauriano. Si sono scontrati pressoché frontalmente sulla strada provinciale 90 a cavallo tra Vercellese e Torinese. Ed entrambi hanno perso la vita.

La tragedia è accaduta giovedì mattina intorno alle 5.45 nel territorio di Torrazza Piemonte. Pare che Luca Fabbri, il 24enne in sella alla Ducati, avesse appena sorpassato un furgone, e si è trovato di fronte Maria Cristina Mulè. Una dinamica il cui accertamente spetta comunque alle forze dell’ordine. Sta di fatto che i due mezzi hanno impattato violentemente. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chivasso. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Maria Cristina Mulè era molto conosciuta, anche in virtù del fatto che fosse la moglie di Marco Marocco, ex vice sindaco di Torino ed esponente dei 5Stelle.

Sul posto è accorso anche il sindaco di Torrazza Massimo Rozzino che ha fornito i filmati delle telecamere per comprendere meglio la dinamica del tremendo frontale.

Il decesso del giovane

Luca Fabbri è invece stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è arriavato al pronto soccorso in condizioni gravissime. Nonostante gli sforzi dei sanitari, la situazione non è migliorata e alla fine ha cessato di vivere nella giornata di ieri, venerdì 2 agosto.

