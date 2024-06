Barista 61enne stroncata da un malore mentre stava lavorando. A nulla sono serviti i tentati per rianimare la donna.

Barista 61enne stroncata da un malore mentre stava lavorando

Sconcerto per una donna di 61anni che è morta improvvisamente mentre era al lavoro nel suo bar-trattoria. E’ accaduto l’altro giorno a Verrua Savoia, centro appena sotto Crescentino. A perdere la vita è stata Graziella D’Avenia, titolare del locale “La rocca”.

La donna si è accasciata sul pavimento mentre stava lavorando nel bar. E a nulla sono valsi i tentativi di salvarle la vita.

Il dolore della famiglia

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, è stato un infarto a non lasciare scampo alla 61enne, strappandola all’affetto dei suoi familiari e delle numerose persone che la conoscevano e l’apprezzavano. Graziella lascia nel dolore il figlio Paolo con Enrica, il papà Santino, il marito Guglielmo, il fratello, i parenti e gli amici.

Graziella e il suo bar erano un punto di riferimento per il territorio. In molti si ritrovavano lì per trascorre alcune ore in compagnia oppure c’era chi si ferma lì per una sosta dal lavoro. E in Graziella trovavano sempre una buona parola e un sorriso.

Il ricordo di una donna speciale

«Graziella era una persona particolare nel senso che aveva un carattere molto, molto riservato, ma in alcuni casi invece poco per volta si apriva sino a diventare una cara amica – la ricorda così il suo amico Massimo -. Lei con il suo modo di fare, il suo bar erano un punto di riferimento per Verrua Savoia. Era infatti consuetudine trovarsi tra persone con una certa affinità al bar per parlare e discutere.

Graziella era una persona molto solidale, una donna dal cuore d’oro e di una generosità unica. Era sempre pronta ad aiutare chiunque fosse in difficoltà».

