Preside e storico muore improvvisamente a 64 anni. Addio a Pier Antonio Ragozza: aveva studiato a lungo la Resistenza in Piemonte.

Il mondo della scuola in lutto per Pier Antonio Ragozza, preside del liceo “Spezia” di Domodossola. Aveva 64 anni: giovedì era andato regolarmente al lavoro, e a detta di tutti stava bene come al solito. Nella tarda serata è stato improvvisamente colpito da un malore, è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato d’urgenza all’ospedale cittadino. Ma non c’è stato niente da fare.

Uno storico della resistenza

Pier Antonio Ragozza aveva insegnato e diretto vari istituti superiori nella zona del Verbano e dell’Ossola. Ma era conosciuto ovunque anche per la sua passione per la storia, e in particolare per il periodo della Resistenza in Piemonte. Un tema sul quale aveva anche firmato alcune pubblicazioni.

Proprio domani, domenica 5 maggio, era atteso in valle Strona per un intervento: doveva fare una relazione nell’incontro sull’80mo anniversario dell’eccidio di Forno.

Camera ardente in palestra

La camera ardente è stata allestita nella palestra del “suo” liceo, dove ieri è arrivato il feretro accolto da colleghi insegnanti e studenti. Il funerale sarà celebrato lunedì.

Pier Antonio Ragozza lascia la moglie Maria Grazia Federico e le figlie Ilaria e Benedetta, oltre ad altri parenti.

