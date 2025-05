Incidente nel Cusio: morto in bici noto fotografo di Gozzano. L’uomo è stato travolto da un’auto mentre tornava a casa dopo il lavoro.

Incidente nel Cusio: morto in bici noto fotografo di Gozzano

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, sabato 17 maggio, a Gozzano, lungo la statale del lago d’Orta. Coinvolti un’automobile e una bicicletta: ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di circa 65 anni, portato in ospedale in codice rosso e poi deceduto. La vittima è Giuseppe Godi, 65 anni, persona molto conosciuta in quanto titolare di uno studio fotografico sempre a Gozzano. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

L’impatto è avvenuto in un tratto particolarmente frequentato, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. Il ciclista percorreva la statale 229 in paese, tornando a casa dopo il lavoro: l’incidente è avvenuto in via 25 Aprile. Godi è stato urtato da un’auto in transito e ha picchiato violentemente contro l’asfalto, procirandosi gravi traumi. Le dinamiche dell’incidente sono comunque ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire le cause della collisione. Sul posto anche il personale sanitario che ha portato Godi in ospedale, ma ormai in condizioni disperate. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

