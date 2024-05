Bici gigante crollata a Oropa: erano saliti per fare una foto ricordo. Il gruppo che aveva organizzato la tappa biellese voleva chiudere in bellezza, ma la struttura non ha retto.

Bici gigante crollata a Oropa: erano saliti per fare una foto ricordo

Adesso è chiaro il motivo per cui nel pomeriggio di domenica è collassata la bici gigante posta nel “prato delle oche” davanti al santuario di Oropa. Non ha retto il peso del gruppo che vi era salito sopra per fare una foto ricordo al termine del Giro d’Italia.

Si trattava del gruppo che aveva organizzato l’arrivo di tappa nel santuario Biellese il 10 maggio. C’erano il sindaco, altri amministratori, il progettista della struttura, esperti di comunicazione, associazioni, alpini, ex ciclisti. L’idea era quella di fare una foto insieme davanti alla struttura alta una decina di metri che è stata il simbolo di questo arrivo di tappa, e che avrebbe dovuto restare lì per tutta l’estate.

Il crollo della maxi-bici

Ma, oltre alla classica foto davanti alla bici, a qualcuno è venuta l’idea di salirci pure sopra: qualcuno sulle grandi ruote, qualcuno appollaiato sui raggi. Ma a un certo punto la struttura non ha retto al peso ed è crollata.

Per fortuna alla fine c’è stato solo un infortunato: Corrado Neggia, consigliere e presidente della commissione cultura in Comune. Per lui un braccio rotto. Per gli altri solo un momento di paura, ma poteva andare molto peggio.

