Crolla la maxi-bici al santuario di Oropa, sfiorate due persone. Incredibile coincidenza: è accaduto proprio nell’ultimo giorno del Giro d’Italia.

Crolla la maxi-bici al santuario di Oropa, sfiorate due persone

Proprio nell’ultimo giorno del Giro d’Italia, la celebre bicicletta gigante realizzata nell’area verde davanti al santuario di Oropa a Biella è implosa. La struttura, alta una decina di metri, si è accasciata sul cosiddetto “prato delle oche” davanti all’ingresso principale del luogo di culto.

Momenti di paura per due persone che si trovavano nei pressi della bici gigante per ammirarla, e che sono stati sfiorati quando questa è implosa. Ma per fortuna nessuno è stato colpito da pezzi del manufatto.

LEGGI ANCHE: Valdilana si veste di rosa per il Giro: oggi altri eventi in paese. LE FOTO

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Biella, per la messa in sicurezza della zona. E’ intervenuta anche l’ambulanza del 118, per fortuna senza che in realtà vi fossero feriti da soccorrere. Presenti anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.

La coincidenza quasi incredibile è che il collasso della struttura, innalzata a fine aprile in vista dell’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, sia arrivato prorpio il giorno di chiusura della corsa rosa, con la tappa che ha sancito la vittoria di Tadej Pogacar.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook