Bimba di 3 anni colpita da un armadio in ospedale: finisce in terapia intensiva. La piccola ha riportato un trauma alla testa. Aperta un’inchiesta sull’episodio.

Bimba di 3 anni colpita da un armadio in ospedale: finisce in terapia intensiva

Una decina di giorni fa, è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino perché un armadio presente nella stanza di degenza le è caduto addosso. Si tratta di una bambina di soli 3 anni che si trovava già in ospedale per curare un problema di salute. Ormai guarita, era sul punto di essere dimessa quando l’arredo l’ha colpita in testa. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Segnalazione dell’ospedale, aperta un’inchiesta

L’incidente è avvenuto nei primi giorni di dicembre ed è stato lo stesso ospedale a segnalare quanto accaduto alle forze dell’ordine. Sull’accaduto indaga la procura di Torino: bisognerà verificare quanto successo e se ci sono state delle responsabilità.

Intanto, dopo la brutta avventura per fortuna la bambina ha rapidamente superato il trauma: dovrebbe essere dimessa entro la giornata di oggi, venerdì 20 dicembre.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook