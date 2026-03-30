Bimbo morto nel volo dalle scale, la madre indagata per omicidio. Inizialmente si pensava che la donna avesse lasciato cadere il figlioletto di 5 mesi a seguito di un malore.

Bimbo morto nel volo dalle scale, la madre indagata per omicidio

Svolta nelle indagini sulla morte del piccolo Riccardo, il bimbo di cinque mesi deceduto lo scorso 23 febbraio nella casa di famiglia a Pessione, vicino a Chieri, dopo una caduta dalle scale inizialmente descritta come accidentale. La madre del bambino è ora indagata per omicidio volontario: un’ipotesi di reato decisamente più grave e inquietante rispetto a quella, iniziale, di omicidio colposo.

Fin dalle prime ore successive alla tragedia, la dinamica dei fatti aveva sollevato dubbi tra gli inquirenti, che avevano disposto l’autopsia e il sequestro dei telefoni dei genitori per approfondire ogni dettaglio. La donna aveva riferito di un malore seguito dalla caduta del piccolo, ma gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere incongruenze.

I sospetti a partire dal cellulare

A orientare in modo decisivo l’indagine sarebbe stata l’analisi del cellulare della madre, acquisito dai carabinieri della compagnia di Chieri. Secondo quanto trapela, alcune conversazioni con il marito e con familiari, avvenute nei momenti immediatamente successivi ai fatti, avrebbero contribuito a delineare un quadro più grave. In particolare, gli investigatori si sarebbero concentrati sugli istanti in cui il bambino era già a terra in condizioni critiche e i soccorsi non risultavano ancora allertati.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione quanto accaduto. Nel frattempo, l’altro figlio della coppia, di quattro anni, è stato affidato temporaneamente ai nonni.

Foto d’archivio

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