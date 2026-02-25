Caduto dalle braccia della madre, non ce l’ha fatta il bimbo di 5 mesi. Il piccolo era stato ricoverato in condizioni gravissime. Aperta inchiesta per omicidio colposo.

Caduto dalle braccia della madre, non ce l’ha fatta il bimbo di 5 mesi

Non ce l’ha fatta il piccolo Riccardo Lucà, il bimbo di cinque mesi rimasto gravemente ferito in un incidente domestico avvenuto l’altro giorno a Pessione, frazione di Chieri. Il decesso è avvenuto nella serata di lunedì 23 febbraio all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove era stato trasportato in condizioni disperate. I traumi riportati nella caduta si sono rivelati troppo gravi.

Secondo quanto ricostruito finora, la madre lo teneva in braccio mentre si trovava sulle scale della villetta di famiglia quando avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo la presa. Il piccolo è caduto sui gradini e forse potrebbe anche essere rimasto schiacciato dal corpo della donna.

La corsa disperata in ospedale

A dare l’allarme, nella tarda mattinata di sabato 21 febbraio, è stata la stessa madre, che ha contattato il 118 riferendo che il figlio non respirava. I sanitari, giunti sul posto, hanno dovuto rianimare il bambino per due volte prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.

Purtroppo, nonostante i tentativi del personale sanitario, il piccolo non è sopravvissuto. La famiglia ha deciso di autorizzare l’espianto degli organi.

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo

La procura di Torino intanto ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo, atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti del caso. Le indagini sono affidate ai carabinieri e coordinate dalla sostituta procuratrice Alessandra Provazza. Disposta l’autopsia, che dovrà chiarire con precisione la dinamica e le cause del decesso.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 febbraio, i militari hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione della famiglia, ispezionando diversi ambienti della casa e le auto parcheggiate all’esterno. Al momento non emergerebbero elementi diversi rispetto all’ipotesi dell’incidente domestico, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Parallelamente, la procura per i minorenni ha chiesto l’affidamento temporaneo dell’altro figlio della coppia, di cinque anni, ai nonni, ritenendo necessario un approfondimento sulla situazione familiare. Saranno gli esiti dell’inchiesta e degli esami medico-legali a fare piena luce sulla tragedia.

