Bimbo muore soffocato mentre la madre è in ospedale per partorire. Il piccolo era a casa della zia, che ha immediatamente chiamato i soccorritori.

Bimbo muore soffocato mentre la madre è in ospedale per partorire

Assurdo dramma familiare a Torino, dove un bambino di meno di un anno è morto soffocato mentre la madre si trovava in ospedale per dare alla luce il secondo figlio.

Il piccolo era stato affidato alla zia per il tempo del ricovero. Proprio nell’abitazione della donna si è consumata la tragedia: a un certo punto il bambino ha ingerito un boccone che gli ha ostruito le vie respiratorie, iniziando a soffocare.

Immediata la chiamata ai soccorsi. La zia ha contattato il 118 spiegando che il bimbo stava soffocando. L’ambulanza è arrivata in pochi minuti, ma le condizioni del piccolo erano già gravissime. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione senza riuscire a liberare le vie respiratorie.

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Il disperato viaggio nello stesso ospedale dove c’era la madre

Disperato anche il trasferimento d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, a poca distanza dall’abitazione e dove, tra l’altro, era ricoverata la madre per il parto. Nonostante ogni tentativo, il bambino non ce l’ha fatta.

La tragedia ha colpito la famiglia proprio nel momento in cui si preparava ad accogliere una nuova vita. La magistratura ha aperto un fascicolo per ricostruire con precisione quanto accaduto: si tratta di un atto dovuto in presenza del decesso di un minore.

Foto d’archivio

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