Bisarca “perde” una vettura sulla A26: paura in autostrada

Momenti di paura ieri, martedì 6 dicembre, lungo l’autostrada A26. All’altezza del territorio di Castelletto Monferrato una bisarca ha infatti “perso” una delle auto che trasportava. La vettura si è staccata dagli appoggi ed è piombata sull’asfalto, rimbalzando addirittura nella carreggiata opposta.

L’intervento della polizia stradale

Per fortuna le vetture in transito in quei frangenti sono riuscite a scartare l’auto ferma sull’asfalto, evitando in questo modo onseguenze ben peggiori. Sul posto è arrivata in pochi minuti una pattuglia della polizia stradale, che ha provvedto a regolare il traffico. Verificando le condizioni del camionista, si è scoperto che aveva un tasso alcolemico di 0,8 grammi al litro, superiore ai limiri di legge che sono 0,5 grammi.

All’uomo è quindi stata ritirata la patente, e sono state contestate varie altre infrazioni al Codice della strada. La bisarca è poi stata affidati ad altro personale della ditta affinché venisse spostata, mentre la vettura caduta in strada è stata recuperata da un carro-attrezzi.

