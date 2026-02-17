Bloccati dalla neve, escursionisti trascorrono una serata al gelo. Sono poi stati raggiunti dai soccorritori a notte inoltrata.

Bloccati dalla neve, escursionisti trascorrono una serata al gelo

Intervento nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio, per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, impegnati nel territorio di Malesco per il recupero di due escursionisti in difficoltà.

La coppia stava tentando di raggiungere il Bivacco Scaredi quando, a causa delle condizioni ambientali e della neve alta, ha perso la possibilità di proseguire in sicurezza rimanendo bloccata lungo il percorso. L’allarme è partito tramite un dispositivo Apple: la centrale operativa ha inizialmente trasmesso le coordinate dei due escursionisti e, con una seconda comunicazione, ha riferito che nel frattempo avevano trovato riparo in una baita nei pressi dell’Alpe Cortenuovo.

L’intervento degli operatori

Ricevute le informazioni, sul posto sono state inviate una squadra del Soccorso alpino e una del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Le squadre hanno operato via terra, affrontando un avvicinamento reso impegnativo dalla presenza di neve abbondante e dal buio.

Dopo circa due ore di marcia i soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti, infreddoliti e affaticati per la progressione nella neve alta, ma in condizioni tali da poter rientrare a valle senza necessità di trasporto sanitario. Accompagnati e assistiti dai tecnici, sono riusciti a scendere in autonomia fino al fondovalle.

L’intervento si è concluso intorno a notte inoltrata, con il rientro dell’intera comitiva senza ulteriori criticità. Ancora una volta decisiva la tempestività dell’allarme e il coordinamento tra le diverse componenti del soccorso alpino.

Foto d’archivio

