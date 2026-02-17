Valanga in Valle d’Aosta: un uomo trovato senza vita, altri due morti in ospedale. Per individuare i freeriders sono stati impiegati elicotteri e unità cinofile.

Valanga in Valle d’Aosta: un uomo trovato senza vita, altri due morti in ospedale

Tragedia nella tarda mattinata di domenica 15 febbraio sulle montagne della Valle d’Aosta, dove una valanga ha investito tre sciatori impegnati in una discesa fuoripista nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, in Val Veny.

Il distacco si è verificato intorno alle 11, travolgendo i tre uomini, tutti di nazionalità francese. L’allarme ha attivato in pochi minuti una macchina dei soccorsi imponente. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves.

LEGGI ANCHE: Valanga a La Thuile: due freerider salvi grazie all’airbag

Intervento via terra e via aria

Per individuare rapidamente i dispersi è stato predisposto un intervento combinato via aria e via terra: la zona è stata sorvolata da elicotteri, mentre le squadre hanno operato sulla massa nevosa utilizzando sia i segnali dei telefoni cellulari sia quelli dell’Artva, il dispositivo elettronico che consente di localizzare le persone sepolte sotto la neve. Impiegate anche unità cinofile specializzate nella ricerca in valanga.

Le operazioni si sono concluse con un bilancio drammatico: tutti e tre gli sciatori hanno perso la vita. Uno è stato trovato già senza vita sul posto, l’altro è deceduto poco dopo in ospedale. Il terzo è stato soccorso in condizioni gravissime e trasferito d’urgenza all’ospedale ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove purtroppo è deceduto nella mattinata di oggi, come riporta Aosta Sera.

Postazioni di emergenza

A supporto delle operazioni è stato allestito un posto medico avanzato in un hangar a Courmayeur. In totale hanno lavorato una quindicina di soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e militari della Guardia di Finanza, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri e due ambulanze del 118. Il coordinamento è stato affidato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta.

Le attività di riconoscimento delle vittime sono state curate dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook