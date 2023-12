Botte da orbi alla recita di Natale: sconcerto tra genitori e alunni. A Pettinengo un 31enne prende di mira l’ex marito della sua compagna.

Botte da orbi alla recita di Natale: sconcerto tra genitori e alunni

In uno scenario festoso scatta la rissa. Una recita di Natale che è stata ospitata nei giorni scorsi nella palestra della scuola dell’infanzia di Pettinengo è stata rovinata da uno scatto di violenza. E’ accaduto quando un uomo di 31 anni di origini straniere e residente a Biella, ha improvvisamente sfogato la sua furia contro un altro genitore presente nella sala.

Testimoni oculari hanno raccontato che l’uomo, esperto in sport da combattimento e indossando guanti in pelle, si è scagliato contro l’ex marito della sua attuale compagna. Quest’ultimo sembra essere stato preso di mira forse a causa della sua presenza alla recita di Natale della figlioletta. L’aggressione è avvenuta di fronte a una folla composta da decine di genitori e bambini che si erano radunati in attesa dell’inizio dell’atteso evento.

Sconcerto tra gli spettatori

La scena di violenza ha sconvolto gli spettatori presenti, che hanno assistito impotenti al pestaggio. Calci e pugni violenti hanno colpito la vittima, creando una situazione di sgomento tra gli spettatori. Fortunatamente, nessun bambino è rimasto coinvolto direttamente nell’incidente.

Sono stati chiamati i carabinieri, e l’aggressore è stato identificato e denunciato. La sua esperienza nei combattimenti e l’uso di guanti in pelle durante l’aggressione potrebbero portare a conseguenze legali più gravi. L’indagine è in corso per stabilire le motivazioni precise dietro questo atto di violenza.