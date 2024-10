Botte da orbi in municipio tra un funzionario e un vigile urbano. Uno dei due contendenti ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Una violenta lite tra un vigile urbano un dipendente comunale si è conclusa con sette giorni di prognosi per quest’ultimo, costretto a farsi medicare dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè. La lite è avvenuta nella mattinata di ieri, giovedì 10 ottobre, tra due dipendenti dello stesso Comune, quello di Corio, nel Canavese. Come riporta Prima il Canavese, ad avere la peggio è stato il responsabile dell’ufficio tecnico.

L’intervento delle forze dell’ordine

In municipio si sono recati i carabinieri della stazione di Corio per ricostruire quanto accaduto. Il responsabile dell’ufficio tecnico è poi tornato dai carabinieri per sporgere querela contro il collega. Intanto è stata anche aperta un’indagine interna da parte dell’amministrazione comunale.

