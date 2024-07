Cade dal quarto piano mentre stava intonacando. Un volo di dieci metri, tragedia per un 75enne vittima di un incidente domestico.

Cade dal quarto piano mentre stava intonacando

Tragedia a Torino per un uomo di 75 anni che stava intonacando la facciata di casa. Si trovava nella sua abitazione, al quarto piano di un palazzo situato in corso Belgio, nel quartiere Vanchiglia, quando è avvenuto l’incidente mortale.

Fabiano Ricciotti, il pensionato di 75 anni, secondo le prime ricostruzioni, stava quindi intonacando l’esterno della facciata, quando è caduto nel vuoto, precipitando per più di 10 metri. Non si sa ancora se la causa sia un malore o una semplice svista.

Nulla da fare

Secondo le ricostruzioni, sarebbe morto sul colpo. Nonostante l’intervento dei soccorsi, appena sono giunti per l’uomo infatti non c’era già più nulla da fare. Ora le indagini saranno affidate ai carabinieri, che dovranno provare a ricostruire l’effettivo corso degli eventi e capire le cause dell’incidente.

Resta infatti ancora da capire se il malcapitato pensionato si sia sentito male, magari per il forte caldo che improvvisamente ha colpito anche il Piemonte, o se abbia perso l’equilibrio, anche solo per una semplice svista.

