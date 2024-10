Cade dal terzo piano, grave un 29enne. Il giovane è stato portato con l’elicottero al Cto di Torino.

Cade dal terzo piano, grave un 29enne

Un giovane di 29 anni è caduto dal terzo piano di un edificio ad Agliè, centro del Canavese, finendo prima su una tettoia e poi sul suolo. L’incidente è avvenuto l’altro pomeriggio, e ha richiesto l’intervento tempestivo della Croce rossa, che ha stabilizzato il ragazzo prima di caricarlo sull’elicotero che lo ha trasportato al Cto di Torino. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Indagini in corso

L’edificio è quello in cui vive il giovane. Presenti sul luogo anche i carabinieri, coordinati dal comandante della Compagnia di Ivrea. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non sembra però esserci alcun dubbio sul gesto volontario del giovane.

