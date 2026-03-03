Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore 70enne. Tragedia in un’azieda agricola, l’uomo è stato tirato fuori ormai privo di vita.

Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore 70enne

Dramma l’altra mattina nelle campagne del Cuneese: in località Margarita un uomo di 70 anni ha perso la vita all’interno della sua azienda agricola. La vittima è Luigi Bongiovanni, agricoltore in pensione molto conosciuto in paese.

L’uomo è precipitato, per cause ancora in fase di accertamento, in una vasca per la raccolta dei liquami. L’allarme è scattato intorno alle 7.40, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno immediatamente contattato il 118.

LEGGI ANCHE: Cade in una vasca di liquami: gravissimo un agricoltore

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Dopo aver estratto il pensionato dalla vasca, i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo ogni manovra si è rivelata inutile: all’arrivo dei medici l’uomo era già privo di vita.

L’incidente si è verificato all’interno della proprietà agricola di famiglia, dove Bongiovanni, nonostante la pensione, continuava a dedicarsi con passione al lavoro nei campi. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica della caduta e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Sconcerto nella comunità

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità di Margarita, dove Luigi Bongiovanni era una figura stimata non solo per la sua attività nel settore agricolo, ma anche per il suo impegno nel mondo del credito locale. In passato aveva infatti ricoperto il ruolo di presidente della Cassa Rurale e Artigiana del paese, contribuendo alla vita economica e sociale del territorio.

Bongiovanni lascia la moglie Virginia e due figli, ai quali si stringe in queste ore il cordoglio dell’intera comunità.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook