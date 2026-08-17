Cade in un dirupo al lago Devero, 60enne in codice rosso a Novara

Un uomo sulla sessantina è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri, domenica 16 agosto, dopo essere caduto in un dirupo nei pressi del lago Devero, nel territorio comunale di Baceno, in Ossola. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Al momento non sono state precisate le cause della caduta né la dinamica dell’accaduto. Ricevuto l’allarme, i soccorritori hanno raggiunto la zona per prestare le prime cure all’uomo e organizzare il recupero in un’area particolarmente complessa da raggiungere via terra.

Il recupero con l’elisoccorso

L’intervento è stato effettuato con l’impiego dell’elicottero, che ha consentito di raggiungere rapidamente il luogo dove si trovava il ferito. L’uomo è stato recuperato e affidato al personale sanitario per le prime operazioni necessarie a stabilizzarne le condizioni.

Vista la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento immediato in una struttura ospedaliera attrezzata per proseguire gli accertamenti e le cure. Il 60enne è stato quindi caricato a bordo dell’elicottero per il trasporto verso Novara.

LEGGI ABNCHE: Escursionista precipita dal sentiero per 100 metri: muore a 81 anni

Il trasferimento all’ospedale Maggiore

L’uomo è stato quindi condotto al pronto soccorso del “Maggiore”, dove è arrivato in codice rosso. Le condizioni riscontrate dai sanitari hanno dunque reso necessario il ricovero con il massimo livello di urgenza previsto dal sistema di emergenza.

Restano da ricostruire le circostanze che hanno provocato la caduta nei pressi del lago Devero. L’episodio si è verificato in una giornata festiva estiva, quando l’area dell’Alpe Devero e i suoi numerosi itinerari sono frequentati da escursionisti e visitatori.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook