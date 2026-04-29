Scontro auto-bici a Lessona: ciclista ricoverato in codice rosso. Il conducente della vettura è risultato negativo all’alcol-test.

Scontro auto-bici a Lessona: ciclista ricoverato in codice rosso

Incidente nel pomeriggio di martedì 28 aprile a Lessona, in Borgata Molino, dove si sono scontrati un’auto e una bicicletta. L’impatto è avvenuto intorno alle 17 e ha provocato gravi traumi al ciclista, soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

Nonostante la dinamica dell’urto e le condizioni inizialmente preoccupanti, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque ricoverato a seguito dei traumi subiti nell’impatto.

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Eseguito il test alcolimetrico

Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcol test, risultando negativo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e valutare eventuali responsabilità. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

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