Cade nella tomba mentre sta calando una bara: grave un operaio

Un operaio è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente molto singolare. L’uomo era al lavoro al cimitero di Caiello di Gallarate e stava calandosi in una tomba di famiglia in occasione di un funerale. Aveva iniziato a calarsi usando una scala quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto dentro la tomba, precipitando per circa quattro metri.

Soccorso, è stato portato all’ospedale

Sul posto assieme alla polizia di Stato sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate, e hanno collaborato con il personale sanitario presente per stabilizzare l’uomo e fornirgli le cure necessarie. Successivamente, con tecniche speleo-alpino-fluviali, è stato possibile recuperare in sicurezza la persona coinvolta nell’incidente.

L’uomo è infine stato caricato sull’ambulanza e portato al pronto soccorso, dove è arrivato in condizioni particolarmente gravi.