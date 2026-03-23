Camion si ribalta in superstrada e colpisce il cavalcavia: traffico in tilt. Disagi e code nel Biellese orientale, il viadotto per ora è dichiarato inagibile.

Camion si ribalta in superstrada e colpisce il cavalcavia: traffico in tilt

Mattinata decisamente complicata lungo la superstrada Masserano-Biella, in direzione del capoluogo laniero. Qui un camion è uscito di carreggiata ribaltandosi lateralmente nel tratto compreso tra le uscite di Valdengo e Vigliano. Lo riporta La Provincia di Biella.

L’incidente si è verificato nelle prime ore del giorno e ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del mezzo pesante. Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe rimasto illeso.

LEGGI ANCHE: Sulla A26 distrutto dal fuoco un camion che trasportava frigoriferi

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del camion, insieme ai sanitari del 118, alla polizia locale, ai tecnici Anas e ai carabinieri. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre Anas ha gestito la viabilità durante le operazioni.

Il mezzo, finendo fuori strada, ha anche urtato la struttura del cavalcavia sovrastante la superstrada, quello che collega via della Tollegna a Vigliano con via Diaz a Valdengo, particolarmente utilizzato per raggiungere la zona commerciale.

La struttura dichiarata inagibile

Proprio a causa dell’impatto, il ponte è stato temporaneamente dichiarato inagibile in via precauzionale, in attesa delle verifiche tecniche necessarie a stabilirne la sicurezza. Per consentire la rimozione del camion, è stato necessario l’intervento di un mezzo di soccorso speciale per veicoli pesanti. Le operazioni si sono protratte per diverse ore, causando disagi e rallentamenti alla circolazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook