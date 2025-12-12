Camion dei rifiuti finisce fuori strada e si “pianta” nel fossato. Nel Biellese orientale si è dovuto intervenire con mezzi speciali.

Camion dei rifiuti finisce fuori strada e si “pianta” nel fossato

Mattinata complicata per gli automobilisti in transito lungo la strada provinciale 308 tra Mottalciata e Gifflenga, nel Biellese orientale. Qui l’altro giorno si sono registrati forti disagi a seguito dell’uscita di strada di un camion della raccolta rifiuti. Il mezzo, che stava effettuando il consueto giro di servizio, è finito nel fossato che costeggia la carreggiata per cause che sono ancora in via di accertamento.

Recupero complesso con autogru specializzata

L’incidente ha reso necessario l’intervento di una autogru specializzata, chiamata per sollevare il pesante veicolo e riportarlo sulla sede stradale. Le operazioni si sono rivelate complesse e sono proseguite per diverse ore, occupando parte della carreggiata e rallentando in modo significativo la circolazione. Lo riporta Prima Biella.

Durante tutto l’intervento è stato necessario delimitare l’area per evitare rischi ulteriori e consentire agli operatori di lavorare in sicurezza.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri, che hanno regolato il traffico e gestito le fasi più delicate del recupero. Per permettere le manovre dell’autogru, la strada è stata in alcuni momenti parzialmente chiusa, con deviazioni e attese prolungate.

Disagi al traffico

I disagi hanno interessato soprattutto gli automobilisti diretti o provenienti da Mottalciata e Gifflenga, dove nelle ore successive si sono formate lunghe code, soprattutto nei tratti più stretti della provinciale.

Non risultano feriti, ma sono in corso verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e comprendere se il camion possa aver subito un guasto o se l’uscita di strada sia stata causata dal fondo scivoloso o da un improvviso ostacolo.

