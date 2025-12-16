Camion si rovescia: due autogrù in azione per rimuoverlo. E’ accadito nella pianura vercellese, per fortuna il conducente non è rimasto ferito.

Camion si rovescia: due autogrù in azione per rimuoverlo

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 26, nel territorio comunale di Tronzano Vercellese, per il recupero di un mezzo pesante finito fuori dalla carreggiata. L’intervento si è reso necessario nel tratto antistante la Cascina Pucchiotta, dove il camion era rimasto in posizione instabile ai margini della sede stradale.

Sul posto è giunta una squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Santhià, supportata da una squadra proveniente dalla Centrale, dotata di autogrù.

Sono servite due autogrù

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate e hanno richiesto un’azione coordinata tra i vigili del fuoco e una ditta privata specializzata, anch’essa munita di gru.

Grazie al lavoro congiunto dei mezzi di sollevamento, è stato possibile raddrizzare il veicolo pesante, metterlo in sicurezza e procedere successivamente alla sua rimozione, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per l’incolumità delle persone. Durante tutte le fasi dell’intervento è stata garantita la sicurezza dell’area, con la presenza sul posto della polizia locale Nuova Luce, che ha gestito la viabilità e fornito supporto alle operazioni.

