CronacaFuori zona
Camion travolge una colonnina del distributore: paura per la fuoriuscita di carburante
L’incidente a Varzo ha richiesto l’intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.
Paura l’altro giorno a Varzo (nel Vco) per un camion che ha urtato una colonnina di un distributore di carburante. L’impatto ha provocato la fuoriuscita di carburante e reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’impianto. Sul posto sono arrivati anche gli altri enti competenti per gestire l’emergenza e consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.
Intervento immediato per evitare rischi
L’urto contro la colonnina ha fatto scattare il protocollo di emergenza previsto in questi casi. I vigili del fuoco hanno delimitato l’area interessata e adottato tutte le misure necessarie per contenere la fuoriuscita di carburante, evitando ulteriori conseguenze per persone e ambiente.
Dopo la messa in sicurezza dell’impianto, sono iniziate le operazioni di bonifica e di verifica delle strutture coinvolte. L’obiettivo è stato quello di eliminare ogni potenziale pericolo e consentire la ripresa delle normali attività nel più breve tempo possibile.
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Disagi ma nessuna conseguenza grave
L’episodio ha provocato inevitabili rallentamenti nell’area del distributore, con l’accesso temporaneamente limitato per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. La situazione è rimasta costantemente monitorata fino al completamento dell’intervento.
Non si registrano conseguenze gravi per le persone coinvolte, mentre i danni hanno interessato principalmente la colonnina del rifornimento e l’area circostante. Le autorità hanno poi avviato gli accertamenti utili a ricostruire con precisione quanto accaduto.
Accertamenti sulle cause dell’urto
Terminata la fase di emergenza, restano da chiarire le circostanze che hanno portato il mezzo pesante a colpire l’impianto di distribuzione. I rilievi effettuati serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Foto d’archivio
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