Lite al distributore: uomo viene aggredito e cosparso di gasolio. Si alza la tensione fra tre automobilisti, il fatto segnalato ai carabinieri.

Lite al distributore: uomo viene aggredito e cosparso di gasolio

Momenti di tensione nella giornata di ieri in via Mazzini a Cossato, dove è scoppiata una lite tra più persone nei pressi di una stazione di servizio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dopo una segnalazione. Lo riporta La Provincia di Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe nato mentre due uomini stavano facendo rifornimento. Per cause ancora da chiarire, la situazione è rapidamente degenerata: un automobilista avrebbe spinto entrambi e, nel corso dell’alterco, avrebbe utilizzato la pompa del carburante per spruzzare gasolio addosso a uno dei due, un uomo residente fuori regione.

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L’aggressore si allontana

Terminata l’aggressione, il responsabile si sarebbe allontanato dal luogo dell’accaduto, mentre le altre due persone coinvolte hanno contattato le forze dell’ordine per denunciare quanto avvenuto.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e risalire all’identità dell’aggressore. Tra le attività in corso anche l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Al momento restano da chiarire i motivi che hanno scatenato il diverbio.

Foto d’archivio

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