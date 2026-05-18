Cammina sui binari tra Masserano e Cossato: treni fermi per due ore

Treni fermi per due ore nella mattinata di ieri, domenica 17 maggio, lungo la linea ferroviaria tra Cossato, Masserano e Castelletto Cervo, dove un uomo era stato visto camminare sui binari causando lo stop temporaneo della circolazione ferroviaria. L’allarme è scattato intorno alle 8.10 dopo una segnalazione al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e le pattuglie della zona, impegnate nelle ricerche lungo diversi tratti della linea.

Ricerche lungo la linea ferroviaria

I primi controlli sono partiti nell’area della stazione di Cossato, in via per Castelletto Cervo, ma senza risultati. Poco dopo il giovane è stato nuovamente segnalato nella zona di Masserano. Gli operatori hanno cercato di intercettarlo lungo il percorso ferroviario, mentre la situazione richiedeva la massima attenzione per evitare rischi alla circolazione dei treni.

Con il passare dei minuti le segnalazioni si sono concentrate tra Gattinara, Castelletto Cervo, Buronzo e Masserano. Per consentire agli agenti di operare direttamente sui binari in sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata sospesa temporaneamente, provocando inevitabili disagi lungo la tratta interessata.

Fermato dopo due ore di intervento

Gli agenti sono riusciti a rintracciare il giovane mentre si stava allontanando dalla ferrovia. Si tratta di un ragazzo classe 2000, residente nel Biellese e di nazionalità straniera. Durante gli accertamenti non avrebbe chiarito le ragioni della sua presenza lungo i binari né indicato una destinazione precisa.

L’intervento si è concluso intorno alle 10.20, dopo circa due ore di operazioni coordinate tra le diverse pattuglie. Le autorità stanno ora valutando eventuali provvedimenti, compresa una possibile denuncia per interruzione di pubblico servizio legata al blocco temporaneo del traffico ferroviario. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

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