Cane picchiato davanti a un supermercato a Biella, denuncia di Lndc Animal Protection. «Maltrattare brutalmente un animale indifeso è un atto di crudeltà che non può restare impunito».

Cane picchiato davanti a un supermercato a Biella, denuncia di Lndc Animal Protection

Un grave episodio di presunto maltrattamento animale avvenuto a Biella è finito al centro di una denuncia presentata da Lndc Animal Protection. L’associazione ha deciso di rivolgersi alle autorità dopo che nei giorni scorsi è emersa la notizia di una violenta aggressione ai danni di un cane, avvenuta in pieno giorno davanti a un supermercato della città.

Secondo quanto ricostruito, un uomo sarebbe stato visto mentre colpiva ripetutamente il proprio animale in un luogo pubblico. La scena non è passata inosservata: una passante, accortasi di quanto stava accadendo, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’intervento degli agenti ha permesso di interrompere le violenze e di mettere in sicurezza il cane, che è stato successivamente trasferito al canile di Cossato.

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L’associazione presenta denuncia

L’episodio ha suscitato forte indignazione e ha spinto l’associazione animalista a presentare una denuncia formale affinché venga fatta chiarezza sull’accaduto e siano applicate tutte le sanzioni previste dalla legge nei casi di maltrattamento di animali.

«Picchiare brutalmente un animale indifeso è un atto di crudeltà che non può restare impunito. Per questo abbiamo deciso di presentare denuncia affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e siano applicate tutte le sanzioni previste dalla legge», ha dichiarato la referente Piera Rosati.

«Gli animali non sono oggetti e non possono essere vittime della rabbia o della frustrazione delle persone – ha aggiunto Rosati -. Episodi come questo dimostrano quanto sia fondamentale che i cittadini continuino a segnalare tempestivamente situazioni di maltrattamento: grazie all’intervento di una passante e delle forze dell’ordine, questa volta si è riusciti a fermare una violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi».

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