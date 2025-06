Cuccioli di gatto buttati in uno scatolone come fossero spazzatura. L’episodio nel Novarese. Qualcuno ha deciso di liberarsi di alcuni mici lasciandoli lungo una strada.

Con l’arrivo della bella stagione, torna purtroppo anche a crescere un triste fenomeno: l’abbandono degli animali. E non si tratta solo di cani. Nelle ultime settimane si sarebbero moltiplicate le segnalazioni di gattini lasciati in condizioni critiche, abbandonati come fossero rifiuti.

A lanciare l’allarme sul Corriere di Novara è Carla Soriani, referente dell’associazione “Un gatto per amico” di Castelletto Ticino. «Per l’ennesima volta ci è toccato intervenire per salvare dei cuccioli di gatto lasciati in uno scatolone. I casi recenti sono due: uno a Borgo Ticino e l’altro proprio qui a Castelletto», spiega.

A Borgo Ticino, grazie alla convenzione attiva con il Comune, sono intervenuti i volontari de “I gatti del borgo”, che hanno preso in carico i piccoli.

Il caso di Castelletto

A Castelletto, invece, i gattini sono stati trovati in via Vetreria. «Per fortuna qualcuno ci ha segnalato subito la loro presenza, e siamo riuscite a recuperarli in tempo», racconta Soriani. Si trattava di due cuccioli non appena svezzati: uno ha già trovato una famiglia, l’altro è in attesa di adozione.

«È sconcertante – prosegue la referente – che ci siano ancora persone che trattano esseri viventi come oggetti da buttare. Ma oggi, grazie all’inasprimento delle pene introdotto dal Governo, l’abbandono e il maltrattamento di animali non passano più impuniti».

Le nuove normative prevedono sanzioni più severe e possibili conseguenze penali anche per chi abbandona animali non propri. «Non si scherza più – conclude Soriani – e ci auguriamo che la legge serva almeno da deterrente».

