Capelli incastrati nel tornio: paura in fabbrica

Attimi di paura l’altra mattina in una fabbrica di Settimo Torinese, dove una lavoratrice di 49 anni residente a Castiglione Torinese è rimasta ferita mentre stava operando su un tornio. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Per cause in fase di accertamento, il macchinario si sarebbe inceppato, afferrando i capelli della donna e provocandole lesioni al cuoio capelluto. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza ed elisoccorso, i carabinieri della Tenenza cittadina e i vigili del fuoco.

Trasportata al Cto in codice giallo

Dopo le prime cure, la lavoratrice è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Cto di Torino. La donna non sarebbe in pericolo di vita e dovrebbe rimanere ricoverata alcuni giorni.

Successivamente sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl To4, che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Foto d’archivio

