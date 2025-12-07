Cede una placca di neve, due alpinisti precipitano per 100 metri. VIDEO

Cede una placca di neve, due alpinisti precipitano per 100 metri. Lungo e difficile intervento del Soccorso alpino nella zona della Gran Guglia.

Si è concluso solo in tarda serata l’intervento di soccorso per due alpinisti precipitati nel pomeriggio di oggi lungo il Canale Nord della Gran Guglia, nel territorio di Prali, in Val Germanasca. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando i due escursionisti hanno chiesto aiuto dopo essere stati trascinati a valle per circa un centinaio di metri, a causa del cedimento di una placca di neve ventata.

Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da forte vento, hanno complicato fin da subito le operazioni. L’elisoccorso del servizio regionale di Azienda Zero Piemonte ha potuto sbarcare l’equipe soltanto circa 300 metri più in basso rispetto al punto della caduta, obbligando i tecnici a risalire a piedi il canale.

L’intervento è durato ore

L’intervento è proseguito per ore in un ambiente particolarmente impervio. Solo attorno alle 20 è stato possibile recuperare il primo dei due alpinisti mediante verricello, in modalità di volo notturno. Il secondo, invece, è stato raggiunto e accompagnato dai tecnici al Pian Littorio, dove l’elicottero lo ha prelevato intorno alle 21.30.

Entrambi i feriti sono stati trasferiti in ospedale: uno presentava una frattura a una gamba, mentre l’altro riportava diverse contusioni e un principio di ipotermia.

All’operazione hanno partecipato complessivamente nove tecnici del Soccorso alpino piemontese, tra cui un medico, affiancati da due operatori del Sagf (il Soccorso alpino della Guardia di finanza). Un intervento lungo e complesso, portato a termine nonostante condizioni meteo difficili e terreno insidioso.

