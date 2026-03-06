Cede il terreno durante i lavori: betoniera travolge un 45enne. L’uomo è stato portato in elicottero al “Maggiore” di Novara.

Grave infortunio nel pomeriggio di ieri a Roppolo, nel Biellese, dove un uomo di 45 anni è rimasto seriamente ferito durante alcuni lavori nella sua abitazione. Il fatto è avvenuto poco prima delle 16.30 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi con l’elisoccorso.

Si tratta di una persona conosciuta in paese. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’uomo fosse impegnato in lavori a casa sua per il consolidamento di un muro e avesse chiamato una ditta specializzata che stava impiegando una betoniera. Pare che un punto del terreno sotto il quale si trovano delle tubature abbia ceduto e la betoniera gli sia finita addosso.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Dopo essere stato immobilizzato e posizionato sulla barella, il 45enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Novara. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e il ricovero è avvenuto in codice rosso.

Restano ora da chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente avvenuto nel corso dei lavori.

Foto d’archivio

