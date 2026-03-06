Martello pneumatico gli entra nella gamba: 58enne in codice rosso al “Maggiore”. L’incidente mentre l’uomo era impegnato in attività all’interno di un cantiere.

Martello pneumatico gli entra nella gamba: 58enne in codice rosso al “Maggiore”

Grave incidente sul lavoro nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, a Stresa, sulle sponde del Lago Maggiore. Un uomo di 58 anni è rimasto seriamente ferito durante alcune lavorazioni quando, per cause ancora in fase di accertamento, un martello pneumatico gli è penetrato in un arto inferiore provocandogli una lesione molto grave. Lo riporta il Corriere di Novara.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’incidente si è verificato mentre l’uomo era impegnato in attività operative all’interno di un cantiere. All’improvviso, durante l’utilizzo dell’attrezzatura, si è verificato l’infortunio che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. I colleghi presenti sul posto hanno lanciato l’allarme, permettendo un rapido intervento della macchina dei soccorsi.

LEGGI ANCHE: Infortunio sul lavoro, 22enne ricoverato con codice rosso

Il trasporto all’ospedale

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo direttamente sul posto. Nonostante la gravità della ferita, il 58enne è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. I medici e i soccorritori hanno quindi provveduto a stabilizzarlo prima del trasferimento in ospedale.

Successivamente l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Maggiore della Carità” di Novara, dove è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso. Le sue condizioni sono considerate serie e i sanitari hanno disposto la prognosi riservata.

Indagini sulla dinamica

Restano ora da chiarire con esattezza le circostanze dell’accaduto. Gli accertamenti serviranno a ricostruire la dinamica dell’incidente e a stabilire cosa abbia provocato l’infortunio durante le lavorazioni. Nel frattempo l’uomo resta ricoverato sotto stretta osservazione medica.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook