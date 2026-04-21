A Borgosesia “appare” il nuovo McDonald’s: 50 persone da assumere. L’apertura dell’attività probabilmente entro il mese di giugno.

A Borgosesia “appare” il nuovo McDonald’s: 50 persone da assumere

Avanza a ritmo sostenuto la realizzazione del nuovo punto McDonald’s a Borgosesia. Il cantiere, avviato nei mesi autunnali in viale Varallo, mostra ormai in modo evidente la struttura dell’edificio principale, costruito con elementi prefabbricati che hanno consentito di accelerare i tempi.

Negli ultimi giorni sono stati completati anche alcuni interventi infrastrutturali, come il collegamento alla rete fognaria e la realizzazione del marciapiede che connette l’area al Centro sportivo. Parallelamente si lavora agli spazi esterni: a breve sarà definito l’accesso al parcheggio e verrà creato un attraversamento pedonale rialzato per migliorare la sicurezza.

Una cinquantina di assunzioni

Se il cronoprogramma verrà rispettato, l’apertura potrebbe arrivare già entro il mese di giugno. Intanto è partita la selezione del personale: il nuovo punto vendita offrirà opportunità di lavoro per diverse decine di addetti, tra cucina, servizio e gestione. Si parla di una cinquantina di persone in tutto.

Il ristorante sarà dotato anche di McDrive, il servizio che permette di ordinare e ritirare direttamente dall’auto, ampliando così l’offerta del marchio in Valsesia, dove è già presente da anni con un locale a Romagnano Sesia.

Intanto si lavora all’ex hotel Capitol

L’area a nord della città è inoltre interessata da un altro intervento di rilievo: è infatti partito il recupero dell’ex hotel Capitol, chiuso da tempo, che tornerà a nuova vita come struttura ricettiva con circa cinquanta posti letto tra camere e appartamenti, oltre a bar e sala ricevimenti al piano terra. L’edificio è attualmente circondato dai ponteggi per una ristrutturazione completa.

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