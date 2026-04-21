Matrattamenti in famiglia, condannato un 51enne di Borgomanero. Un incubo durato più di un anno, poi la compagna si è decisa a denunciare.

Matrattamenti in famiglia, condannato un 51enne di Borgomanero

Un 51enne di Borgomanero è stato condannato alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Prevista anche una provvisionale di 10mila euro a favore della vittima. La donna avrebbe subito una serie di vessazioni dall’estate del 2019 fino al dicembre 2020: più di un anno di inferno.

Il suo compagno era arrivato a minacciarla per l’ennesima volta: «Ti apro dalla testa ai piedi». Poi l’avrebbe picchiata lanciandole anche oggetti addosso, una furia che le provocò anche una frattura alle costole. Ma le violenze andavano avanti da tempo.

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Un crescendo di violenza

Nella sua denuncia la donna, stanca delle continue vessazioni, aveva raccontato di una escalation di violenze e aggressioni. Le liti scattavano quasi sempre per motivi banali. La vittima aveva subito pugni al costato, ma anche schiaffi e calci. Ancora in una delle ultime aggressioni la donna era stata spinta cadendo e aveva subito l’ennesima minaccia: «Ti colo addosso l’olio bollente». Stanca di giustificare quei comportamenti e impaurita della situazione la donna aveva finalmente denunciato quanto successo.

In tribunale l’accusa aveva chiesto una condanna a quattro anni e otto mesi a fronte dei racconti della donna e delle vessazioni subite. La difesa dell’uomo invece aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che non ci fossero prove sufficienti per dimostrare la responsabilità del proprio assistito. Il pubblico ministero aveva invece chiesto 4 anni e 8 mesi, la difesa l’assoluzione per mancanza di riscontri. Alla fine è arrivata una condanna a tre anni e dieci mesi. Probabile il ricorso in appello.

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