Nuovo centro islamico inaugurato a Gattinara. LE FOTO

Nuovo centro islamico inaugurato a Gattinara. Tra gli invitati anche monsignor Franco Givone, che ha tenuto un discorso parzialmente in arabo.

Nuovo centro islamico inaugurato a Gattinara

È stata inaugurata sabato mattina a Gattinara la nuova sede dell’Associazione culturale islamica, un progetto nato sotto il segno della condivisione e del dialogo tra culture e religioni. Dopo due anni di lavoro e una partecipata raccolta fondi, il centro ha aperto le porte nei locali ristrutturati di un ex capannone in via Faglia.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e delle comunità religiose, sia cattolica che islamica. Un momento simbolico è stato il taglio del nastro, avvenuto congiuntamente per mano del presidente dell’associazione Mohamed El Khattabi, del sindaco Maria Vittoria Casazza e del parroco monsignor Franco Givone. Proprio quest’ultimo ha voluto sottolineare il valore dell’incontro, pronunciando parte del suo intervento in lingua araba, appresa durante la sua esperienza missionaria in Africa.

Non solo luogo di culto

Il nuovo centro non sarà soltanto un luogo di culto, ma anche uno spazio aperto alla città, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca tra tradizioni diverse. Accanto alla moschea, infatti, sono previsti ambienti dedicati all’insegnamento e alla socialità, pensati anche per donne e bambini.

Numerosa la partecipazione all’inaugurazione: fedeli arrivati anche dai territori vicini, cittadini incuriositi e rappresentanti delle autorità civili e militari. L’atmosfera è stata quella di una vera festa, accompagnata da specialità della tradizione araba e dal classico tè alla menta servito secondo il rito.

Utilizzata una falegnameria in disuso

La comunità islamica di Gattinara poteva già contare da oltre un decennio su uno spazio di preghiera in piazza Molino, ma con il tempo la sede era diventata insufficiente. Da qui la decisione di investire in una struttura più ampia e funzionale. L’edificio individuato, un’ex falegnameria in disuso, è stato completamente rinnovato grazie anche al contributo diretto dei frequentatori del centro, che hanno partecipato ai lavori.

Il progetto guarda già avanti: tra le ipotesi future non si esclude un ulteriore ampliamento degli spazi, per rispondere alle esigenze di una comunità in crescita e rafforzare il ruolo del centro come punto di riferimento aperto a tutti.

Foto di Gianluca Colombo

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