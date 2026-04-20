Il Triverese in lutto per la scomparsa di Gianluca: aveva solo 60 anni. L’uomo era molto conosciuto a Ponzone, dove per anni aveva gestito una cartoleria.

Il Triverese in lutto per la scomparsa di Gianluca: aveva solo 60 anni

Sconcerto in tutto il Triverese per la scomparsa a soli 60 anni di Gianluca Guccini, “Gica” per tutti, persona molto conosciuta. L’uomo è deceduto nelle prime ore di oggi, lunedì 20 aprile, all’ospedale “Degli Infermi” di Ponderano, dove era stato appena ricoverato.

Lo piangono la moglie Elena Del Lago, la mamma Rita Lora Ronco, il cognato Fabio con la famiglia, la suocesa Milena Accatino e altri parenti.

Il ricordo di tanti amici

E lo piangono anche i tantissimi amici e conoscenti della zona. Appena la notizia si è diffusa, sui social sono piovuti decine e decine di messaggi di ricordo e partecipazione. Gianluca era ben conosciuto soprattutto a Ponzone, dove per parecchi anni aveva gestito una cartoleria ed edicola.

«Ciao Gica, che brutto scherzo ci hai fatto – scrive un’amica -. Salutaci Lo Spia, il Gigi e tutti i nostri amici… e accarezza i gattini che troverai lungo il cammino». Lo “Spia” è Davide Spianato, anche lui scomparso prematuramente, altra persona conosciutissima che con Guccini ha anche condiviso la passione per il basket.

«Ciao Gianluca la terra ti sia lieve e tu possa riposare in pace. Saluta Davide e con lui tutti coloro che sono volati lassú» scrive un altro amico. Tra l’altro, il basso Triverese è ancora scosso per la scomparsa di un’altra persona ben conosciuta: Francesco Loro Piana, morto a soli 45 anni.

Il feretro nelle camere mortuarie dell’ospedale

Al momento il corpo di “Gica” è nelle camere mortuarie dell’ospedale di Ponderano. Alle 11 di mercoledì partirà per il Tempio crematorio di Biella.

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