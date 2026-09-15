Cercatore di funghi trovato morto nei boschi della Val Grande

Un altro morto nella zona dell’Ossola. Roberto Bertani, 64 anni, è stato trovato senza vita nella giornata di ieri, lunedì 14 settembre, nella zona dell’alpe Lut, sopra Colloro, nel territorio di Premosello Chiovenda e all’interno del Parco nazionale Val Grande. L’uomo, residente in Ossola, era uscito per cercare funghi e non aveva poi fatto ritorno alla baita dove soggiornava.

I familiari, non riuscendo più a contattarlo e preoccupati per il mancato rientro, avevano dato l’allarme la sera di domenica. Da quel momento era stata attivata la macchina delle ricerche in un’area montana particolarmente vasta e impervia, con l’intervento di diverse squadre specializzate.

Le ricerche iniziate alle prime ore del giorno

Le operazioni erano riprese fin dall’alba di ieri con gli uomini del Soccorso alpino della stazione di Villadossola, affiancati dal Sagf di Domodossola, dai vigili del fuoco e dai carabinieri forestali. Le squadre avevano concentrato l’attività sulle alture sopra Colloro, seguendo le possibili direttrici percorse dal sessantaquattrenne.

Dopo ore di ricerche è arrivato il tragico ritrovamento nella zona dell’alpe Lut, in fondo a un dirupo. Per Roberto Bertani non c’era ormai più nulla da fare. La notizia ha trasformato in tragedia le ore di attesa vissute dai familiari, che avevano sperato fino all’ultimo di poterlo ritrovare in vita.

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Da chiarire cosa è accaduto

Resta ora da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non è stato stabilito se l’uomo sia stato colpito da un malore durante l’escursione oppure se abbia perso l’equilibrio e sia scivolato mentre si trovava nel bosco.

Gli accertamenti dovranno chiarire le cause della morte e gli ultimi spostamenti del 64enne. L’area dell’alpe Lut si trova in un ambiente montano isolato, caratterizzato da sentieri e pendii che possono rendere difficili sia gli spostamenti sia le operazioni di ricerca.

Foto d’archivio

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