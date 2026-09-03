Cercatore di funghi precipita in un dirupo: recuperato e trasportato in codice rosso a Novara

Un cercatore di funghi è rimasto gravemente ferito l’latro giorno dopo essere precipitato in un dirupo nella zona dell’Alpe Rodo, nel territorio di Druogno, in Val Vigezzo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a circa 1.200 metri di altitudine e ha fatto scattare una complessa operazione di soccorso.

Nella caduta l’uomo ha riportato traumi giudicati gravi. Ricevuta la richiesta di aiuto, la macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata per raggiungere il ferito in un’area montana dove le caratteristiche del terreno hanno richiesto l’intervento di personale specializzato.

Mobilitati elisoccorso e Soccorso alpino

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, gli uomini del Soccorso alpino della stazione della Val Vigezzo e il Sagf. Le squadre sono riuscite a raggiungere il cercatore di funghi e a procedere alle operazioni necessarie per recuperarlo dal dirupo.

Una volta raggiunto, l’uomo ha ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente. I sanitari hanno provveduto a stabilizzarne le condizioni prima di organizzare il trasferimento urgente verso una struttura ospedaliera.

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Trasferito all’ospedale di Novara

Considerata la gravità dei traumi riportati nella caduta, per il ferito è stato disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale di Novara, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. L’intervento all’Alpe Rodo ha impegnato contemporaneamente le diverse componenti del soccorso in montagna. Fondamentale è stata la possibilità di raggiungere rapidamente il luogo dell’incidente e procedere al recupero prima del trasferimento verso Novara.

Foto d’archivio

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