Un chilo di hashish nascosto nell’auto: arrestati due 19enni

Due giovani di 19 anni residenti in Ossola sono stati arrestati dai carabinieri l’altro pomeriggio a Baveno, centro sul Lago Maggiore, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è avvenuto nei pressi dello svincolo dell’A26, dove i militari stavano effettuando un servizio mirato.

I carabinieri della sezione Radiomobile hanno fermato l’auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi dopo averla notata transitare più volte nella stessa zona. Durante gli accertamenti è stata quindi effettuata una perquisizione del veicolo che ha portato alla scoperta dello stupefacente.

Dieci panetti dentro uno zaino

All’interno dell’auto i militari hanno individuato uno zaino contenente un involucro sigillato con cellophane. Una volta aperto, sono emersi dieci panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno. Complessivamente è stato sequestrato un chilogrammo di sostanza stupefacente.

Per i due 19enni è scattato l’arresto. Al termine degli accertamenti sono stati trasferiti nella casa circondariale di Verbania, dove sono rimasti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

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Le segnalazioni dei cittadini

L’attività dei carabinieri era iniziata dopo alcune segnalazioni riguardanti movimenti ritenuti sospetti nelle aree boschive situate nei dintorni dello svincolo autostradale di Baveno. Per verificare quanto indicato, i militari avevano organizzato controlli specifici operando anche in abiti civili.

Durante il servizio l’attenzione si è concentrata sull’auto con a bordo i due giovani, vista passare ripetutamente nella zona senza una destinazione evidente. Quando il veicolo si è allontanato, i carabinieri hanno deciso di procedere al controllo che ha portato al sequestro dell’hashish e ai due arresti.

Foto d’archivio

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