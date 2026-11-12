Chivasso, si apre una voragine nell’asfalto: parte della città resta senz’acqua

Chivasso finisce sott’acqua, e non per colpa della pioggia. Una condotta dell’acquedotto si è infatti improvvisamente rotta nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, provocando il cedimento di una parte del manto stradale in viale Vittorio Veneto. La massiccia fuoriuscita di acqua dalla tubazione danneggiata ha determinato l’apertura di una voragine sulla carreggiata, creando una situazione di pericolo per la circolazione e notevoli disagi per gli abitanti della zona. Lo riportano i collegh di Prima Chivasso.

L’acqua ha rapidamente invaso il viale, riversandosi lungo la strada e raggiungendo progressivamente la zona di via 24 Maggio. Una situazione che ha destato preoccupazione tra i residenti, anche per le condizioni dell’asfalto nel punto in cui si è verificato il cedimento. La quantità di acqua fuoriuscita dalla condotta ha reso particolarmente problematica la situazione lungo il tratto interessato.

Interrotta l’erogazione dell’acqua potabile

Le conseguenze della rottura non riguardano soltanto la viabilità. Il guasto alla rete dell’acquedotto ha infatti reso necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile in una parte della città. Una misura indispensabile per permettere di intervenire sulla tubazione danneggiata, interrompere la perdita e procedere alle operazioni di ripristino del servizio in condizioni di sicurezza.

Per numerose utenze si prospettano dunque disagi legati alla mancanza di acqua nelle abitazioni e nelle attività della zona interessata. La sospensione dell’erogazione è legata alle esigenze dell’intervento sulla rete idrica e potrà protrarsi fino al completamento delle operazioni necessarie. Al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il ritorno alla normalità e la riattivazione del servizio.

Viabilità modificata e interventi per mettere in sicurezza la strada

La situazione resta particolarmente delicata in viale Vittorio Veneto, dove il cedimento dell’asfalto impedisce il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza. La voragine rappresenta infatti un ostacolo per automobilisti e motociclisti, mentre l’acqua riversatasi sulla carreggiata ha interessato anche le strade vicine. Dal Comune fanno sapere che sono previste modifiche alla circolazione veicolare per consentire gli interventi.

Le operazioni dovranno riguardare sia la riparazione della condotta dell’acquedotto sia il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Una volta risolto il problema alla tubazione, sarà infatti necessario intervenire anche sul tratto di carreggiata danneggiato dalla fuoriuscita d’acqua. La riapertura della strada e il ripristino dell’erogazione sono legati all’evoluzione dei lavori.

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